На Украине назвали необходимые для возвращения беженцев меры

Министр финансов Украины Марченко рассказал о возвращении беженцев

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о необходимых мерах для возвращения украинских беженцев из-за рубежа. Его слова передает Bloomberg.

«Людям нужно жилье. (...) Это может быть политика, обеспечивающая доступ к ипотечным кредитам», — рассказал Марченко.

Помимо этого, по его словам, Украине необходимо обеспечивать рабочие места для беженцев, в том числе потому, что республика остро ощущает недостаток рабочей силы.

Ранее Марченко заявил, что армия Украины недостаточно финансируется. По его словам, необходимо сократить дефицит бюджета практически до десяти процентов, что предполагает уменьшение расходов на сотни миллиардов гривен.