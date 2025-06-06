Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 6 июня 2025Бывший СССР

На Украине назвали необходимые для возвращения беженцев меры

Министр финансов Украины Марченко рассказал о возвращении беженцев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о необходимых мерах для возвращения украинских беженцев из-за рубежа. Его слова передает Bloomberg.

«Людям нужно жилье. (...) Это может быть политика, обеспечивающая доступ к ипотечным кредитам», — рассказал Марченко.

Помимо этого, по его словам, Украине необходимо обеспечивать рабочие места для беженцев, в том числе потому, что республика остро ощущает недостаток рабочей силы.

Ранее Марченко заявил, что армия Украины недостаточно финансируется. По его словам, необходимо сократить дефицит бюджета практически до десяти процентов, что предполагает уменьшение расходов на сотни миллиардов гривен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

    Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

    Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости