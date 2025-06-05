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12:30, 5 июня 2025Бывший СССР

В бюджете Украины не хватило денег на армию

Министр финансов Украины Марченко подтвердил дефицит бюджета на армию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Susana Vera / Reuters

Армия Украины недостаточно финансируется. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, его слова передает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«На вооруженные силы по состоянию на сегодняшний день финансирования недостаточно из-за многих факторов», — подтвердил чиновник. Марченко отметил, что в ближайшее время бюджет будет пересмотрен.

По его словам, необходимо сократить дефицит бюджета практически до десяти процентов, что предполагает уменьшение расходов на сотни миллиардов гривен.

Ранее Железняк обвинил офис президента Украины в образовании бюджетной дыры. Он оценил дефицит бюджета в 400 миллиардов гривен (772 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

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