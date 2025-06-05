В бюджете Украины не хватило денег на армию

Министр финансов Украины Марченко подтвердил дефицит бюджета на армию

Армия Украины недостаточно финансируется. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, его слова передает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«На вооруженные силы по состоянию на сегодняшний день финансирования недостаточно из-за многих факторов», — подтвердил чиновник. Марченко отметил, что в ближайшее время бюджет будет пересмотрен.

По его словам, необходимо сократить дефицит бюджета практически до десяти процентов, что предполагает уменьшение расходов на сотни миллиардов гривен.

Ранее Железняк обвинил офис президента Украины в образовании бюджетной дыры. Он оценил дефицит бюджета в 400 миллиардов гривен (772 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).