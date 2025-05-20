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12:03, 20 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

Железняк: Офис Зеленского виновен в образовании полумиллиардной дыры в бюджете
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Reuters

Ответственность за образование полумиллиардной дыры в бюджете Украины лежит на офисе Зеленского. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов [гривен] (772 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») на офисе президента и их стиле управления», — написал нардеп.

Парламентарий напомнил, что при подготовке годового бюджета Украины правительство заверило депутатов, что денег в нем достаточно. Он обвиняет чиновников в бездействии. По его словам, министерство финансов саботирует таможенную реформу в угоду офису президента Украины.

13 мая Железняк оценил необходимые изменения бюджета. Предполагалось, что для закрытия бюджетной дыры потребуется 200-250 миллиардов гривен (390-487 миллиардов рублей).

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