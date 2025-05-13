В Раде сообщили о нехватке денег на армию в бюджете Украины

Нардеп Железняк: В бюджете Украины не хватает денег на армию

Запланированные украинским правительством расходы на армию оказались недостаточными, в бюджете не хватает денег. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«В бюджете не хватает денег на армию. Уже к середине мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше», — сообщил он.

Он пояснил, что в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет, увеличив его, предположительно, на 200-250 миллиардов гривен (390-487 миллиардов рублей).

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал предположение о дефолте в стране. Он сообщил, что Украина не может обслужить государственный долг в размере 180 миллиардов долларов, государство зависит от внешних поступлений.