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15:04, 12 мая 2025Экономика

На Украине заявили о дефолте

Экс-премьер Азаров: Украина станет банкротом без внешней помощи
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина станет банкротом, как только прекратится поступление внешней помощи. Об этом заявил бывший премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

В эфире программы «Утро добрым не бывает» бывший чиновник предупредил, что страна не может обслуживать госдолг в 180 миллиардов долларов без вливаний Запада и давно живет в состоянии дефолта.

«Все расчеты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только лишь после прямых вливаний Запада. Так что она [украинская экономика] выдержит ровно столько, сколько будут финансировать ее западные кураторы», — пояснил экс-премьер-министр.

Страна выдержит, пока ей будут выделять по дотации, гранты, кредиты и прочие льготы. Самостоятельно Украина может обеспечить лишь четверть необходимых бюджету поступлений.

«Экономика, по сути дела, не работает в стране. (...) реальный государственный долг сейчас более 186 миллиардов долларов. Он абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату. То есть пока будут поступать деньги извне на погашение той части долга, обслуживания и так далее, они будут обслуживаться и погашаться. Как только они прекратятся, все, страна автоматически становится банкротом», — подчеркнул Азаров.

В 2024 году в Еврокомиссии (ЕК) подсчитывали, что погасить транш макрофинансовой помощи Евросоюза Украине необходимо в течение 40 лет. Погашение выплат до 35 миллиардов евро ожидают максимум до 40 лет. Перечислять помощь Киеву планируют начать уже в 2024 году регулярными траншами до конца 2025 года. В Брюсселе также напомнили о предложениях создать механизм кредитного сотрудничества для Украины, который будет поддерживать партнеров стран «Большой семерки» и Евросоюз в выплатах кредитов на сумму до 45 миллиардов евро.

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