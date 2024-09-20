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18:59, 20 сентября 2024Экономика

Названы сроки погашения европейских кредитов Украине

Еврокомиссия: транш помощи Украине в €35 млрд должен быть погашен за 40 лет

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Погасить транш макрофинансовой помощи Евросоюза Украине необходимо в течение 40 лет. Сроки выплаты долгов по кредитам назвали в документах, подготовленных Еврокомиссией (ЕК), сообщает «Интерфакс».

Как указано в разъяснении ЕК, погашение выплат до 35 миллиардов евро ожидают максимум до 40 лет. Перечислять помощь Киеву планируют начать уже в 2024 году регулярными траншами до конца 2025 года.

В Брюсселе также напомнили о предложениях создать механизм кредитного сотрудничества для Украины, который будет поддерживать партнеров стран «Большой семерки» и Евросоюз в выплатах кредитов на сумму до 45 миллиардов евро.

Ранее в Минфине Украины отчитались о реструктуризации обязательств и списании девяти миллиардов долларов государственного долга. В стране были проведены расчеты по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством облигаций «Укравтодора». Вместо них кредиторы получили восемь новых серий еврооблигаций номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

Украина начала процесс реструктуризации долгов на 19,7 миллиарда долларов 9 августа 2024 года. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось достичь соглашения с кредиторами, а позднее президент Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу до 1 октября.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). Однако при этом «в силу условий, в которых находится республика», объемы внешней помощи и инвестиций решили не снижать.

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      Вячеслав Агапов
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