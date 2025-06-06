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17:34, 6 июня 2025Ценности

Наряд Яны Рудковской на прогулке описали в сети фразой «колхоз на выгуле»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudkovskayaofficial

Наряд российского музыкального продюсера и ведущей Яны Рудковской описали в сети фразой «колхоз на выгуле». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость показала видео с прогулки по Москве. Она предстала перед камерой в коричневом приталенном мини-платье с пышной юбкой и сумкой французского бренда Louis Vuitton. Также блогерша надела остроносые туфли на шпильках и уложила волнами распущенные волосы.

Зрители высказались об образе Рудковской в комментариях. «Колхоз на выгуле», «Что не наденет — все не идет», «Господи, какая же колхозница», «Платье уже не по возрасту», «Бабка старая молодится», «Вкуса нет, ужасно одета», «Научите ее ходить на каблуках», — заявили юзеры.

В мае Яна Рудковская показала мать в купальнике на пляже со словами «специально худела».

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