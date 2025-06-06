Названы самые необычные заведения России

В топ-12 самых необычных заведений России вошла дагестанская кофейня в скале

Россиян стала привлекать не только хорошая кухня, но и впечатления. На фоне этого растет число кафе и ресторанов, которые делают ставку на необычные концепции — от экстремального расположения до эксцентричных подач. Самые необычные заведения в России выделил журнал для предпринимателей «Инк».

Так, в Дагестане кофейня «В Скале» размещена буквально в пещере над Сулакским каньоном: чтобы туда попасть, нужно преодолеть маршрут по тропам, лестницам и даже зиплайну. А в Воронеже заведение NomNom оформлено в духе детского сада с яркой посудой и блюдами, вдохновленными бабушкиными рецептами.

В Тюмени посетителей встречают в Granny’s Bar (Бар «Бабушка»), где барменами выступают женщины старшего возраста, а Краснодар может похвастаться Kissaten — кофейней, расположенной в японском саду, где можно не только заказать азиатские блюда, но и взять в аренду кимоно.

Не обошлось и без переосмыслений традиционной кухни: в Казани «Тюбетей» предлагает кыстыбургер и эчпочмоти — кулинарные гибриды, сочетающие татарские мотивы и азиатские тренды. А в петербургской OVERSIZE PIZZA делают пиццу таких размеров, что ее подача скорее напоминает спортивный вызов, чем обед.

В Пермской «Парадной» объединили формат рюмочной и советскую эстетику парадных подъездов, а в волгоградской Charlie Coffee интерьер и меню вдохновлены эпохой Чарли Чаплина и нуарного Голливуда. Тем временем в ростовском «Гавроше» скидки получают владельцы бульдогов — именно эта порода стала талисманом заведения.

Ранее сообщалось, что на майские праздники Крым стал популярным направлением для иностранных туристов, особенно из Китая. Не помешал выросшему потоку путешественников из Азии даже усложненная логистика — на полуострове не работает аэропорт.