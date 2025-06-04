Китайские туристы добрались до Крыма

В Крыму заметили рост иностранных туристов

На майские праздники Крым стал популярным направлением для иностранных туристов, особенно из Китая. Об этом заявила юрист и руководитель агентства недвижимости Алена Морозова в эфире радио «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

По ее словам, интерес туристов растет, несмотря на транспортные сложности. «Даже уже сейчас, при неработающем аэропорте», — подчеркнула она.

При этом эксперт выразила уверенность, что после завершения спецоперации на Украине и открытия международного аэропорта полуостров ждет туристический бум. По ее словам, в Крым хлынет поток туристов не только со всей России, но и из-за рубежа.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились на длинные выходные в июне в один курортный город страны. Тем временем, касаемо летних направлений, в России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область и города Дальневосточного федерального округа.