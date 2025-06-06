Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Наталья Райт показала фигуру в бикини

Британская телезвезда Наталья Райт снялась в откровенном образе и показала видео фанатам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя популярная блогерша позировала в бикини коричневого цвета, демонстрируя фигуру на камеру. На размещенных кадрах она наносила на тело солнцезащитный крем. Из аксессуаров на ней были — несколько золотых браслетов и колье. В то же время волосы знаменитость собрала в низкий хвост.

Ранее в июне 59-летняя актриса также показала фигуру в откровенном купальнике. Звезда фильма «Строго конфиденциально» Элизабет Херли поделилась в сторис снимком в купальнике бирюзового цвета.