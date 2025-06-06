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11:56, 6 июня 2025Силовые структуры

Появились подробности об обследуемой взрывотехниками подозрительной машине в Москве

Предмет, похожий на СВУ, найден под колесом машины Kia на улице в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сапер во взрывозащитном костюме при проверке подозрительной машины в Москве попал на видео

Кадр: Telegram-канал SHOT

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), находится под колесом автомобиля Kia Optima, припаркованного на улице Леси Украинки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрывотехники проводят работы по обезвреживанию опасной находки. Также силовики проверили рядом стоящую каршеринговую машину марки Geely Coolray.

Утром 6 июня был обнаружен подозрительный предмет. К месту прибыл автобус саперов с взрывозащитным контейнером.

Силовики предполагают, что машина может быть заминирована. Прилегающая территория оцеплена.

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