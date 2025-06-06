Появились подробности об обследуемой взрывотехниками подозрительной машине в Москве

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), находится под колесом автомобиля Kia Optima, припаркованного на улице Леси Украинки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Взрывотехники проводят работы по обезвреживанию опасной находки. Также силовики проверили рядом стоящую каршеринговую машину марки Geely Coolray.
Утром 6 июня был обнаружен подозрительный предмет. К месту прибыл автобус саперов с взрывозащитным контейнером.
Силовики предполагают, что машина может быть заминирована. Прилегающая территория оцеплена.