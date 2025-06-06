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11:58, 6 июня 2025Силовые структуры

Пожизненно осужденный россиянин решил засудить региональный Следственный комитет

В Курганской области убийца двух студенток из Челябинска проиграл суд с СУ СК
Варвара Митина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курганской области суд прекратил административное производство по иску пожизненно осужденного Руслана Панфилова. Об этом сообщает URA.RU.

Панфилов подал в суд на региональное управление Следственного комитета (СК), заявив, что они нарушили его права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Он потребовал 300 тысяч рублей компенсации, однако суд ему отказал. Мужчина подал апелляцию.

В 2016 году Областной суд Челябинска приговорил тогда 27-летнего Панфилова к пожизненному лишению свободы за расправу над двумя студентками из Миасса, которые учились в Челябинске. С девушками осужденный познакомился на улице и позвал к себе в гости на съемную квартиру. Там между ними произошла ссора, в результате которой он расправился с обеими девушками, а потом надругался над одной из них.

После приговора Панфилов начал закидывать СК признаниями в новых преступлениях — с июля 2018 года по октябрь 2022 года он прислал три явки с повинной по трем преступлениям. Проверки по этим признаниям до сих пор идут.

Собеседники агентства предположили, что осужденный подает эти заявления, так как хочет хотя бы на время переместиться из колонии в Мордовии в следственный изолятор в Кургане.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный за обстрел вертолета под Грозным в 2002 году боевик Доку Джантемиров захотел перевестись в колонию в Чечне.

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