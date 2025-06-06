Проект о «российской полке» внесут в Госдуму

Депутат Говырин: Проект закона о российской полке готовят к внесению в Госдуму

Законопроект о специальных полках или витринах для продукции, изготовленной в России или странах ЕАЭС, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

Данная инициатива обсуждается уже несколько лет, но сейчас она может перейти из черновиков в реальность, подчеркнул депутат. Отдельные полки, по его словам, должны появиться как в крупных торговых сетях, так и на маркетплейсах.

Сначала речь шла только о бытовой химии и косметике, напомнил Говырин. Однако в процессе работы авторы расширили диапазон и несколько изменили концепцию — теперь это не российская, а национальная полка, с продукцией, произведенной в России, Белоруссии, Казахстане.

Важно, что выделение специальных стеллажей будет не просто рекомендацией для продавцов, а стоящим перед ними обязательством, указал депутат. Это позволит покупателям быстрее и проще находить нужную продукцию, а производителям упростит реализацию товаров.

В октябре 2023 года в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выступили против витрин с отечественными товарами в магазинах. Представители бизнеса посчитали, что это может привести к подорожанию продуктов, так как себестоимость представленных на этих полках товаров может оказаться выше аналогов. Итогом может стать сокращение товарооборота и уменьшение поступлений налогов в бюджет, заключили тогда в АКОРТ.