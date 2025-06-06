Программист отправился на отдых в Малайзию и был найден бездыханным в шахте лифта

DM: Турист отправился в Малайзию, исчез и был найден в шахте лифта жилого дома

Молодой инженер программного обеспечения из Великобритании отправился на отдых по азиатским странам и был найден в шахте лифта. О происшествии сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 25-летний Джордан Джонсон Дойл прибыл в Малайзию 17 мая после посещения Вьетнама и, предположительно, остановился в отеле Robertson Residences в Куала-Лумпуре. Последний раз он вышел на связь 27 мая — отправил другу фотографию из местного бара, затем бесследно исчез.

Семья пыталась связаться с туристом, но его телефон разрядился 30 мая, показав местонахождение в соседнем жилом здании рядом с баром Healy Mac's в Бангсаре, где отдыхал мужчина. Вскоре полиция нашла в шахте лифта этого дома бездыханного Дойла — его удалось опознать по татуировке.

Уточняется, что следов насилия обнаружено не было. Британец получил травму грудной клетки после падения с высоты и не выжил.

Ранее россиянин оказался заложником азиатской страны из-за аренды мопеда. Он оставил под залог свой паспорт, прокатился на транспорте, который вскоре украли, и лишился возможности уехать из страны.