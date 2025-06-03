Россиянин арендовал мопед на курорте Азии, лишился паспорта и был избит палками

Shot: Россиянин лишился паспорта и застрял в Нячанге из-за мотоподставы

Россиянин лишился паспорта, был избит палками и застрял во Вьетнаме из-за мотоподставы на популярном местном курорте Нячанг. Подробностями истории поделился Telegram-канал Shot.

По данным источника, в апреле Андрей из Екатеринбурга взял напрокат байк 2014 года выпуска. Он оставил в залог паспорт, покатался и припарковал транспортное средство на стоянке под камерой. Вскоре мужчина обнаружил, что мопед угнали. По словам туриста, это был друг вьетнамца, который сдал ему байк в аренду.

В пункте проката с россиянина потребовали заплатить штраф в размере 500 долларов (около 39 тысяч рублей). Андрей отказался это делать и написал заявление в полицию. Однако стражи правопорядка встали на сторону местного жителя, и загранпаспорт путешественнику не отдали. Более того, ему сообщили о запрете на выезд из этой азиатской страны без оплаты штрафа.

Тогда Андрей снова отправился в пункт проката, чтобы договориться с вьетнамцем о снижении суммы штрафа, но в ответ был избит палками. Россиянин признался, что сейчас живет в отеле на последние деньги, не может вернуться на родину и не знает, что делать. Он добавил, что в ловушку с угоном мопедов попадали и другие туристы.

Ранее российский тревел-блогер прожил год во Вьетнаме и назвал особенности этой азиатской страны, к которым ему было тяжело привыкнуть. В частности, ему было непросто научиться переходить дорогу через поток мопедов.

