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16:23, 6 июня 2025Россия

Путин заявил об историческом рекорде по показателю младенческой смертности

Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума. О рекорде заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — обозначил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин подчеркнул, что показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале 2025-го.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить возраст молодежи до 44 лет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал его, отметив, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты. При этом на сегодняшний день в стране под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

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