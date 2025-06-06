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05:00, 6 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыт смысл российских требований на переговорах с Украиной

Политолог Копатько: Гарантии прекращения огня на Украине могут дать только США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия выдвигает требования, необходимые для прекращения огня, не столько к Украине, сколько Соединенным Штатам. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

Он напомнил, что переданный украинским властям меморандум, в котором российская сторона изложила свое видение окончания конфликта, предполагает два варианта. Первый — вывод украинских войск за пределы четырех регионов. Второй, более интересный, — заморозка конфликта по текущей линии фронта при условии, что Украина прекратит мобилизацию и откажется от новой западной военной помощи.

«Такие гарантии может предоставить только Запад. Только США способны надавить на европейцев, чтобы поставки действительно прекратились», — объяснил Копатько.

Политолог считает, что согласившись на эти условия, Соединенные Штаты могли бы сделать реальный шаг на пути к деэскалации и не допустить вовлечение западных стран в открытое военное противостояние.

«Тем не менее, я убежден, что на текущем этапе подобный компромисс невозможен. Представьте шок внутри Украины, если помощь прекратится совсем… В этом случае власти окажутся перед лицом внутренних кризисов, с которыми они вряд ли смогут справиться. Россия тоже это прекрасно понимает — США пока не готовы к таким шагам», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин решил, что Украина не нуждается в перемирии. Он заявил, что прекращение огня может привести к утрате власти украинскими властями, а потому Киев не хочет идти на компромиссы.

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