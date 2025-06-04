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17:22, 4 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался о перемирии

Путин: Киеву мир вообще не нужен
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Киев не нуждается в перемирии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что нынешнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — высказался политик. Так президент прокомментировал отказ Украины от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на российский меморандум. Он заявил, что Киев не воспринимает всерьез документ России с условиями перемирия.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявления украинского лидера пустыми. По мнению парламентария, такое поведение — попытка дискредитировать всю работу.

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