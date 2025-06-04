Зеленский резко ответил на российский меморандум

Зеленский: Украина не воспринимает всерьез предложенный Россией меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия. Его слова передает «Страна.ua».

«Россияне понимали, что это ультиматум, и его не будет воспринимать никто всерьез. Это не меморандум — это ультиматум российской стороны к нам», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский согласился провести четырехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую предложил последний.

Помимо этого, украинский лидер заявил, что в субботу и воскресенье состоится обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он добавил, что после обмена пленными, вероятно, произойдет обмен телами, для идентификации которых потребуется время.