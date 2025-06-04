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15:42, 4 июня 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о готовящемся обмене военнопленными с Россией

Зеленский заявил, что готовится обмен военнопленными и телами с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В субботу и воскресенье состоится обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

По его словам, российская сторона готова обменять 500 военных, однако пока Украина не получила списки. Он добавил, что после обмена пленными, вероятно, произойдет обмен телами, для идентификации которых потребуется время.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам второго раунда украинских переговоров в Стамбуле доказывает необходимость переговорного процесса. По его мнению, крайне важно, что в такого рода договоренностях нет проигравших.

До этого помощник президента РФ и член российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина проведут обмен ранеными и тяжелобольными по формуле «все на все». По его словам, Россия и Украина создадут специальную комиссию, чтобы в дальнейшем проводить такие обмены «без политических решений».

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