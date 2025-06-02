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17:57, 2 июня 2025Мир

Россия и Украина обменяются всеми ранеными

Мединский заявил, что Россия и Украина обменяются всеми ранеными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия и Украина проведут обмен ранеными и тяжелобольными по формуле «все на все», заявил помощник президента РФ и член российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Его цитирует ТАСС.

«Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу "все на всех". Это гуманитарный жест с нашей стороны», — рассказал он по итогам второго раунда переговоров.

По словам Мединского, Россия и Украина создадут специальную комиссию, чтобы в дальнейшем проводить такие обмены «без политических решений».

«Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — добавил он.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча продлилась чуть более часа, сами переговоры шли на русском языке.

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