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15:48, 4 июня 2025Бывший СССР

Зеленский согласился встретиться с Путиным, Трампом и президентом одной из стран НАТО

Зеленский согласился на предложенную Эрдоганом четырехстороннюю встречу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести четырехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую предложил последний. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает украинское издание «Общественное».

Украинский лидер добавил, что уже обсуждал данный вопрос с Эрдоганом. Он подчеркнул, что готов к предложенной встрече в любой момент.

«Мое такое личное предложение: все стороны от этого выиграют, если они хотят окончания войны. Если президент Трамп поддержит такую ​​идею, мы будем благодарны», — сказал политик.

Ранее президент Турции предложил организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров стран. Он отметил, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ней может принять участие и президент США Дональд Трамп.

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