В России отреагировали на слова Зеленского о меморандуме Москвы

Депутат Чепа: Зеленский дискредитирует работу над мирным меморандумом

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не воспринимает всерьез российский мирный меморандум — это абсолютно пустые слова, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это пустое абсолютно заявление и попытка, естественно, дискредитировать всю работу», — заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия. Украинский лидер счел российский документ ультиматумом.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня, тогда стороны обменялись своими вариантами меморандумов о перемирии.