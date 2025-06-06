Россиянам рассказали о воздействии телефонных мошенников на жертву

Мошенники дают своей жертве 40 минут на оформление кредита в банке

Телефонные мошенники дают своей жертве 40 минут на оформление кредита в банке. При этом если человек не выходит на связь после данного времени, то преступники сами снова звонят ему, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Как отмечается, злоумышленники объясняют жертве, что не смогут оставаться с ним на связи, когда тот пойдет в банк.

«Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — объяснили собеседники агентства.

Мошенники убеждают человека, что если он не успеет за 40 минут выйти из банка и позвонить самостоятельно, то аферист якобы по инструкции обязан будет сам связаться с человеком. Они заставляют жертву, отвечая на звонок в банке, разговаривать с мошенником на «ты».

Как рассказали источники агентства в силовых структурах, для защиты россиян от злоумышленников на «Госуслугах» запущен новый сервис «жизненная ситуация». Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность.

Ранее адвокат Антон Усков рассказал, что мошенники могут оформить кредит на жертву в том случае, если у них есть скан паспорта гражданина и СНИЛС. Он также объяснил, что документы для оформления кредита могут оказаться в руках аферистов в случае утери, а также если человек передавал свои данные третьим лицам посредством интернета или по телефону.