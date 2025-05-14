Названы способы защититься от оформления кредитов мошенниками

Адвокат Усков: Не перезванивайте, если получили СМС об оформлении кредита

Мошенники могут оформить кредит на жертву в том случае, если у них есть скан паспорта гражданина и СНИЛС, сообщил адвокат Антон Усков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, как действуют злоумышленники, а также назвал способы обезопасить себя.

Документы для оформления кредита могут оказаться в руках мошенников в случае утери, а также если человек передавал свои данные третьим лицам посредством интернета или по телефону, указал эксперт.

«Бывает, когда мошенники получают ваши данные совсем неожиданным способом: через ваш абонемент в фитнес-клубе, библиотеке и так далее. То есть, если вы кому-то передаете скан паспорта или данные со СНИЛСа, уже находитесь в опасном положении, потому что возможна утечка информации. Если вы утеряли паспорт, срочно обратитесь за новым. В таком случае прежний станет недействителен, то есть потеряет юридическую силу», — поделился адвокат.

В чем риски? Дело в том, что оформление микрозаймов в кредитных организациях не требует филигранной бумажной волокиты, а значит мошенники легко получат на ваши данные кредит, а спрос за него будет уже с вас Антон Усков адвокат

Еще одной уловкой может стать СМС-уведомление о том, что на человека пробуют оформить кредит, предупредил собеседник «Ленты.ру».

«Это приводит в замешательство жертв злоумышленников — на это и расчет. Не нужно паниковать. Мой совет: найдите информацию об организации, которая якобы пытается оформить на вас кредит. Если она существует, у вас есть возможность отозвать заявку. Если этой организации нет в принципе, или в смс-оповещении не указано название кредитной организации, значит, это очередная уловка мошенников. Обычно в подобных СМС указывают номер, на который вы звоните и вами продолжают манипулировать», — заключил адвокат.

С 1 марта в России начал действовать сервис самозапрета на кредиты. В Банке России указали, что большинство (92 процента) россиян, которые воспользовались функцией в первый месяц работы, выбрали вариант полного запрета.