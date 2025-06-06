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16:14, 6 июня 2025Ценности

Россиянам предложили импортозаместить Лабубу

Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил заменить Лабубу Чебурашкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил импортозаместить игрушку Лабубу. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Гуров считает, что данная кукла стала популярной благодаря агрессивному маркетингу и искусственному дефициту. В связи с этим он предложил заменить Лабубу на брелоки с российскими мультяшными персонажами. «Предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде!» — призвал он.

В то же время Гуров отметил, что не нужно запрещать Лабубу. Вместо этого он посоветовал россиянам поучаствовать в конкурсе «Родная игрушка», который в настоящий момент проводится под руководством советника президента России Елены Ямпольской.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая возмутилась из-за игрушек Лабубу.

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