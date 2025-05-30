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17:08, 30 мая 2025Ценности

В Госдуме возмутились из-за Лабубу

Зампреда комитета Госдумы по защите семьи Буцкую возмутили игрушки Лабубу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Татьяна Буцкая (слева)

Татьяна Буцкая (слева). Фото: Владимир Федоренко / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая возмутилась из-за игрушек Лабубу. На эту тему она поговорила с РИА Новости.

По словам Буцкой, упомянутые куклы в России продаются с нарушениями: на них нет ни единого слова на русском, а также отсутствует необходимая маркировка.

Ранее в мае сообщалось, что россияне потратили миллионы на Лабубу.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

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