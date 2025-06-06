Россияне назвали топ англицизмов для замены на российский аналог

Исследование Дзен: Каждый третий россиянин поддерживает замену англицизмов

Каждый третий россиянин выступает за замену англицизмов на синонимы в русском языке, но большинство относится к такой идее нейтрально. Об этом говорится в исследовании «Дзен», которое поступило в «Ленту.ру».

«Каждый третий россиянин поддерживает замену заимствований на русскоязычные синонимы. Еще 58% относится к такой идее нейтрально», — говорится в исследовании.

В топ англицизмов на замену опрошенные россияне включили «фейк» (29% за замену на «подделку»), «дедлайн» (28% за «крайний срок») и «спам» (27% за «ненужную рассылку»). Также граждане хотели бы заменить лайк на нравится, а флешбек на воспоминание. Наименьшее количество респондентов согласны поменять селфи на себяшку.

При этом 20 процентов россиян считают, что англицизмы негативно влияют на целостность русского языка.

Ранее ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина заявляла, что идея о запрете использования англицизмов в России путем закона невозможна и обречена на провал. Она подчеркнула, что любой язык нельзя заставить жить по установленным правилам. По мнению Левонтиной, появление закона о борьбе с иностранными заимствованиями приведет к коррупции. Кроме того, сложно представить, кто будет следить за использованием слов.