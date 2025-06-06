Россияне захотели работать под руководством ИИ

Битрикс24: Большинство россиян готовы передать свою работу ИИ

Большинство россиян готовы передать свою работу ИИ и не против трудиться под его руководством. Такую тенденцию выяснил онлайн-сервис для управления бизнесом Битрикс24 (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Как показал опрос, значительная часть офисных работников в стране (89 процентов) готовы уступить часть своих задач ИИ. Почти половина (40 процентов) готовы передать до 20 процентов своей работы, а треть (36 процентов респондентов) — до половины нагрузки.

Чаще всего россияне хотят автоматизировать рутинные задачи (77 процентов участников опроса): звонки, обработка заявок и платежей, написание писем и текстов, подготовка отчетов и анализ звонков. Реже офисные сотрудники готовы передать ИИ управленческие и кадровые задачи (41 и 27 процентов соответственно). При этом каждый пятый хотел бы, если их начальником станет ИИ, а половина опрошенных считают это абсурдным, так как искусственный интеллект лишен эмпатии и креативного подхода.

Треть опрошенных считают, что ИИ не заменит представителей рабочих процессов. В первую очередь стоит ждать замены дизайнеров (18 процентов респондентов) и копирайтеров (16 процентов). Меньше стоит переживать за свои места маркетологам и юристам — 12 и 14 процентов соответственно. Почти каждый двенадцатый опрошенный (8 процентов) уверены, что ИИ никого не заменит.

«Речь не идет о замещении людей. Но ИИ безусловно станет таким же важным инструментом в созидательной деятельности, как огонь, колесо, станок и компьютер. При этом многие этические вопросы до сих остаются открытыми. Поэтому мы ожидаем, что регулирование использование неминуемо произойдет в том или ином виде», — отметил директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян.

Ранее эксперты hh.ru заявили, что использование искусственного интеллекта станет одним из главных трендов на российском рынке труда в 2025 году. В крупнейших российских компаниях ждут, что работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по диплому.