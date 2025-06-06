Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 6 июня 2025Экономика

Россияне захотели работать под руководством ИИ

Битрикс24: Большинство россиян готовы передать свою работу ИИ
Вячеслав Агапов

Фото: Lux Images Ph / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян готовы передать свою работу ИИ и не против трудиться под его руководством. Такую тенденцию выяснил онлайн-сервис для управления бизнесом Битрикс24 (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Как показал опрос, значительная часть офисных работников в стране (89 процентов) готовы уступить часть своих задач ИИ. Почти половина (40 процентов) готовы передать до 20 процентов своей работы, а треть (36 процентов респондентов) — до половины нагрузки.

Чаще всего россияне хотят автоматизировать рутинные задачи (77 процентов участников опроса): звонки, обработка заявок и платежей, написание писем и текстов, подготовка отчетов и анализ звонков. Реже офисные сотрудники готовы передать ИИ управленческие и кадровые задачи (41 и 27 процентов соответственно). При этом каждый пятый хотел бы, если их начальником станет ИИ, а половина опрошенных считают это абсурдным, так как искусственный интеллект лишен эмпатии и креативного подхода.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Людям по всему миру разрешают работать меньше. Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
Людям по всему миру разрешают работать меньше.Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
28 марта 2025

Треть опрошенных считают, что ИИ не заменит представителей рабочих процессов. В первую очередь стоит ждать замены дизайнеров (18 процентов респондентов) и копирайтеров (16 процентов). Меньше стоит переживать за свои места маркетологам и юристам — 12 и 14 процентов соответственно. Почти каждый двенадцатый опрошенный (8 процентов) уверены, что ИИ никого не заменит.

«Речь не идет о замещении людей. Но ИИ безусловно станет таким же важным инструментом в созидательной деятельности, как огонь, колесо, станок и компьютер. При этом многие этические вопросы до сих остаются открытыми. Поэтому мы ожидаем, что регулирование использование неминуемо произойдет в том или ином виде», — отметил директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян.

Ранее эксперты hh.ru заявили, что использование искусственного интеллекта станет одним из главных трендов на российском рынке труда в 2025 году. В крупнейших российских компаниях ждут, что работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по диплому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк понизил ключевую ставку в России

    В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

    Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

    Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

    Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

    «Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

    В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

    ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС во время визита главы МАГАТЭ в Россию

    Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

    Кремль прокомментировал слова Трампа о конфликте России и Украины как о «драке детей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости