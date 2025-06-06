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13:01, 6 июня 2025Путешествия

Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Путешествовавшая с ребенком-инвалидом россиянка оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым и пожаловалась на случившееся в соцсетях. Свой комментарий она оставила под публикацией в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

По словам автора, поезд следовал из Москвы в Симферополь в ночь на 4 июня. Мать и ребенок разместились в купе для инвалидов под номером 6. Туристка заявила, что успела расправиться с 20 насекомыми за 10 минут. По ее мнению, живут они там довольно долго.

«Они за настенной обивкой, которая не снимается. В одеялах также были!! Вроде, все белье унесли, нас переселили в другое купе (не для инвалидов — прим. «Ленты.ру»), но спать теперь страшно, да и конечно не удобно с инвалидом-колясочником», — добавила россиянка.

Сотрудники вагона объяснили, что прежде купе уже обрабатывали. Начальница поезда извинилась перед пассажиркой и заявила, что обработка была проведена вновь. «Претензию в "Гранд Сервис Экспресс" отправила, но имейте ввиду и будьте бдительны!» — предупредила автор других путешественников.

Ранее россиян поселили в комнату с клопами в отеле Санкт-Петербурга. Туристы из Москвы приехали на отдых в Северную столицу и разместилась в гостинице на Малой Морской улице.

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