Российский аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов

Росавиация: Аэропорт Гагарин временно прекратил работу в целях безопасности

Аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил прием и выпуск самолетов. Ограничения в работе воздушной гавани в российском городе ввели в целях обеспечения безопасности для гражданских судов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сообщение об ограничении работы аэропорта появились в 02.40 по московскому времени. В то же время появились сообщения о взрывах и работе сил противовоздушной обороны (ПВО) в Саратове и Энгельсе. Местные жители слышали звуки пролетающих в небе беспилотников. По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Брянска произошел сильный взрыв. Он может быть связан с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.