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02:49, 6 июня 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали два российских города

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Саратова и Энгельса сообщили о взрывах и работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Местные жители сообщили, что взрывы начали греметь в районе 2:20, до этого были слышны звуки пролетающих в небе беспилотников.

Также о сбитии украинских дронов и работе ПВО сообщают жители Тульской и Рязанской областей.

Ранее украинские паблики сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России. Также появились сведения о выходе в Черное море носителей ракет «Калибр». Однако официально информация не подтверждалась.

5 июня в министерстве обороны сообщили, что российская система ПВО сработала над Черным морем.

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