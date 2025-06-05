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16:21, 5 июня 2025Россия

Система ПВО сработала над Черным морем

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Черным морем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Черным морем российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, еще один БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Белгородской области. В Минобороны добавили, что беспилотники относились к самолетному типу, а система ПВО сработала трижды в период с 13:25 до 15:00 по московскому времени.

Ранее сегодня, 5 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении 154 БПЛА ВСУ.

Также сегодня сообщалось, что украинские дроны произвели массовый налет на деревню Гирьи Курской области.

ЖЗЛ
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