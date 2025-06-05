Система ПВО сработала над Черным морем

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Черным морем

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Черным морем российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, еще один БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Белгородской области. В Минобороны добавили, что беспилотники относились к самолетному типу, а система ПВО сработала трижды в период с 13:25 до 15:00 по московскому времени.

Ранее сегодня, 5 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении 154 БПЛА ВСУ.

Также сегодня сообщалось, что украинские дроны произвели массовый налет на деревню Гирьи Курской области.