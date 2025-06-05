Хинштейн сообщил о массовом налете БПЛА на курскую деревню

Хинштейн: Украинские дроны произвели налет на деревню Гирьи Курской области

Украинские дроны произвели налет на деревню Гирьи Курской области. О массовой атаке беспилотников сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам руководителя региона, атака была произведена вечером 4 июня. В налете были задействованы семь беспилотников, уточнил он. На опубликованных кадрах из деревни Гирьи видны жилые дома со следами повреждений.

Один дом в результате атаки полностью сгорел, указал Хинштейн, однако никто не пострадал. В этой связи врио губернатора Курской области призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные регионы. «Будьте крайне бдительны!» — написал он.

5 июня под ударом украинских беспилотников оказался еще один приграничный регион – Белгородская область. Вторгшийся в российское воздушное пространство дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.