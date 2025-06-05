Украинский БПЛА самолетного типа пересек границу России

Минобороны: Украинский беспилотник пересек границу России и был сбит

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пересек границу России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен утром 5 июня, уточнили в военном ведомстве. Он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о БПЛА самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

Ранее 5 июня украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе Белгородской области. В том случае речь шла об FPV-дроне. Такие летательные аппараты управляются оператором в онлайн-режиме.