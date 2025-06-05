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11:01, 5 июня 2025Россия

ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

Белгородский глава Гладков: ВСУ атаковали дроном автомобиль в Новой Таволжанке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автомобиль в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава отметил, что в результате произошедшего был ранен мирный житель. По сведениям Гладкова, мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени отвезли в Шебекинскую центральную районную больницу.

Позже пострадавшего перевезут в медучреждение в Белгороде, пообещал губернатор. «Транспортное средство посечено осколками, также повреждено остекление в двух частных домах», — уточнил он.

До этого стало известно, что украинский беспилотник атаковал спецтехнику в Шебекино, тогда пострадали два человека.

Еще раньше ВСУ атаковали автомобиль в районе села Зозули Борисовского района Белгородской области. После инцидента госпитализировали мужчину с осколочными ранениями спины и ноги.

ЖЗЛ
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