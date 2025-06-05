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12:44, 5 июня 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны России: Системы ПВО сбили 154 украинских беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 154 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции (СВО). Помимо того, системы ПВО уничтожили один снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не предоставили.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дроном автомобиль в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате произошедшего был ранен мирный житель.

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