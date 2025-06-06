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11:13, 6 июня 2025Россия

Российский генерал оценил потери ВСУ в миллион человек

Алаудинов: Безвозвратные потери ВСУ превысили миллион человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за миллион человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия».

«Мы видим, что итог этого на сегодняшний день таков, что украинская сторона потеряла более миллиона человек уже безвозвратными потерями. А сколько у них числится БП (без вести пропавшими — прим. «Ленты.ру») — это вообще страшная картина», — приводит слова Алаудинова сайт «Вести.ру».

Комментируя суть конфликта, генерал назвал его прокси-войной. Алаудинов считает, что России противостоит военный блок НАТО, который сражается руками украинцев. При этом Россия за более чем три года противостояния уже показала невозможность нанести ей военное поражение, подчеркнул он.

6 июня Алаудинов рассказал о новом методе ведения боевых действий российскими войсками. Он пояснил, что армия России отказалась от штурмов городов с целью сохранить личный состав. Необходимость этого обусловлено изменившейся обстановкой на поле боя, пояснил он.

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