Сестра Кейт Мосс расстегнула штаны и отказалась от бюстгальтера для фото

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс опубликовала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в зеркало. Так, она предстала на размещенном кадре в расстегнутых джинсах и белой облегающей майке, под которой отсутствовал бюстгальтер. При этом знаменитость собрала волосы в высокий пучок и дополнила свой внешний вид массивными кольцами.

Фото: @Lottie Moss

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс показала внешность после удаления филлеров. По ее словам, ей пришлось это сделать, поскольку ее губы и челюсть выглядели ужасно из-за наполнителей.