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16:50, 12 марта 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс показала внешность после удаления филлеров

Сестра модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала лицо после удаления филлеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lottiemossx / TikTok

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала внешность после удаления филлеров. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

27-летняя манекенщица предстала перед камерой в коричневой рубашке в клетку, с распущенными волосами и без декоративной косметики на лице. При этом она рассказала, что растворила упомянутые наполнители, которые колола в губы и линии челюсти, отметив, что они выглядели ужасно.

«Я чувствую, что снова выгляжу собой. (...) Очень рекомендую людям, которые думают о введении филлеров, просто посмотреть на себя и поверить, что они потрясающие», — отметила автор поста.

Известно, что в начале марта девушка также объявила, что перестанет вести аккаунт на платформе OnlyFans.

В декабре 2024 года Лотти Мосс опубликовала откровенные фото в бикини.

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