Сестра Кейт Мосс показала внешность после удаления филлеров

Сестра модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала лицо после удаления филлеров

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала внешность после удаления филлеров. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

27-летняя манекенщица предстала перед камерой в коричневой рубашке в клетку, с распущенными волосами и без декоративной косметики на лице. При этом она рассказала, что растворила упомянутые наполнители, которые колола в губы и линии челюсти, отметив, что они выглядели ужасно.

«Я чувствую, что снова выгляжу собой. (...) Очень рекомендую людям, которые думают о введении филлеров, просто посмотреть на себя и поверить, что они потрясающие», — отметила автор поста.

Известно, что в начале марта девушка также объявила, что перестанет вести аккаунт на платформе OnlyFans.

В декабре 2024 года Лотти Мосс опубликовала откровенные фото в бикини.