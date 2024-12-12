Сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные фото в бикини

Сестра модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала откровенные фото в розовом бикини

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала откровенные фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя девушка, также работающая манекенщицей, запечатлела себя у зеркала, примерив оранжево-розовое бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и V-образных трусов.

В то же время она заплела волосы в небрежную косу, нанесла на ногти вишневый лак и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в декабре Лотти Мосс также показала лицо до и после удаления филлеров.