Сильный взрыв в Тернополе попал на видео

Сильный утренний взрыв в Тернополе на Украине попал на видео

Сильный взрыв в Тернополе, произошедший утром 6 июня, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На попавших в сеть кадрах видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, после чего раздается громкий хлопок, а в воздух поднимается крупный столб дыма. Как уточняют авторы публикации, видео запечатлело утренний удар российских войск по объектам на территории города.

Утром 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, украинские СМИ сообщали о попадании по промышленным и инфраструктурным объектам в Тернополе. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Чернигове, Сумах и Одессе.