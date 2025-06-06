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11:15, 6 июня 2025Бывший СССР

Сильный взрыв в Тернополе попал на видео

Сильный утренний взрыв в Тернополе на Украине попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Сильный взрыв в Тернополе, произошедший утром 6 июня, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На попавших в сеть кадрах видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, после чего раздается громкий хлопок, а в воздух поднимается крупный столб дыма. Как уточняют авторы публикации, видео запечатлело утренний удар российских войск по объектам на территории города.

Утром 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, украинские СМИ сообщали о попадании по промышленным и инфраструктурным объектам в Тернополе. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Чернигове, Сумах и Одессе.

Вот это да!
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