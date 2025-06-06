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08:28, 6 июня 2025Моя страна

Сотрудники ДПС спасли найденного на трассе краснокнижного хищника

Под Иркутском инспекторы ДПС спасли пострадавшую в ДТП краснокнижную неясыть
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На дороге в Иркутской области обнаружили краснокнижную неясыть — вероятно, хищник пострадал в ДТП при столкновении с автомобилем. Обнаружил птицу дальнобойщик, который оперативно передал ее сотрудникам Госавтоинспекции, рассказали в госструктуре.

Инспекторы ДПС помогли доставить пострадавшую птицу, внесенную в Красную книгу ряда регионов, в ветеринарную клинику. Сове оказали помощь и накормили, сейчас специалисты занимаются ее реабилитацией. Как только неясыть пойдет на поправку, ее выпустят в тайгу.

Ранее троих осиротевших медвежат нашли на свалке в Якутии — напуганные животные пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак. Люди помогли им, без матери у них не было шансов на выживание.

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