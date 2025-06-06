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14:45, 6 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о быстром ухудшении ситуации для ВСУ в ДНР

Военблогер Подоляка: Ситуация для ВСУ у Федоровки в ДНР быстро ухудшается
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новопавловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) быстро ухудшается. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он сообщил, что в результате удара с двух сторон российские военные проломили оборону украинских подразделений и взяли село Федоровка. Кроме того, Вооруженные силы России, по сведениям Подоляки, утром 6 июня зашли с юга в населенный пункт Комар.

«Ситуация для противника на данном участке фронта быстро ухудшается. Особенно с учетом того, что и оборона Алексеевки со стороны ВСУ тоже подходит к "их печальному концу"», — резюмировал Подоляка.

6 июня стало известно о взятии армией России Федоровки в ДНР. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

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