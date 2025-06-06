Стало известно о повреждении железнодорожных путей под Киевом

«Украинские железные дороги» объявили о повреждении путей в Киевской области

«Украинские железные дороги» заявили о повреждении путей в Киевской области. Сообщение об этом опубликовано Telegram-канале компании.

«Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов», — сообщают в «Украинских железных дорогах».

Позже компания заявила, что ремонт путей должен закончиться до конца дня.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. О взрывах сообщали в Киеве, а также в Житомире, Чернигове. Кроме того, украинские СМИ писали об ударах в Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.