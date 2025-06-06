Стало известно о повреждениях объекта критической инфраструктуры в Чернигове

В Чернигове поврежден объект критической инфраструктуры

В Чернигове был поврежден объект критической инфраструктуры. О происшествии на севере Украины сообщают в местном коммунальном предприятии «Черниговводоканал» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«[В результате повреждения объекта] критической инфраструктуры города было нарушено электроснабжение насосных станций водопровода», — сообщают в компании.

Сообщается также, что из-за этого возможны перебои с подачей воды.

Ранее стало известно, что ночью на Украине произошли взрывы в Чернигове, Сумах и Одессе. Сообщается также о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах.