Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 6 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о повреждениях объекта критической инфраструктуры в Чернигове

В Чернигове поврежден объект критической инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Чернигове был поврежден объект критической инфраструктуры. О происшествии на севере Украины сообщают в местном коммунальном предприятии «Черниговводоканал» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«[В результате повреждения объекта] критической инфраструктуры города было нарушено электроснабжение насосных станций водопровода», — сообщают в компании.

Сообщается также, что из-за этого возможны перебои с подачей воды.

Ранее стало известно, что ночью на Украине произошли взрывы в Чернигове, Сумах и Одессе. Сообщается также о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар по военным объектам Украины ракетами и беспилотниками

    Суд заблокировал запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда

    ЕС задумал добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

    Продажа нескольких сотен килограммов бананов обернулась для россиян уголовным делом

    Стало известно о применении российскими военными украинских дронов против ВСУ

    Начальника отдела уголовного розыска задержали вместе с редактором Ura.ru

    Стало известно о повреждениях объекта критической инфраструктуры в Чернигове

    Россия нарастила поставки одного вида продукции в США до максимума

    Мерц призвал усилить давление на Россию совместно с США

    В России назвали вопросом времени признание Украины государством-террористом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости