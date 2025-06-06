Тепловоз сошел с рельс в российском регионе из-за подрыва железной дороги

Гладков: Тепловоз сошел с рельс из-за подрыва железной дороги, пострадавших нет

В Прохоровском районе Белгородской области тепловоз сошел с рельс, причиной, по предварительной информации, стал подрыв железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Под рельсы могли заложить взрывное устройство, уточнил губернатор. «Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — добавил он.

Взрывом повредило часть железнодорожного полотна, на месте уже работает бригада ремонтников.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Брянска произошел сильный взрыв. Он мог быть связан с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.