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06:53, 6 июня 2025Россия

Тепловоз сошел с рельс в российском регионе из-за подрыва железной дороги

Гладков: Тепловоз сошел с рельс из-за подрыва железной дороги, пострадавших нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В Прохоровском районе Белгородской области тепловоз сошел с рельс, причиной, по предварительной информации, стал подрыв железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Под рельсы могли заложить взрывное устройство, уточнил губернатор. «Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — добавил он.

Взрывом повредило часть железнодорожного полотна, на месте уже работает бригада ремонтников.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Брянска произошел сильный взрыв. Он мог быть связан с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.

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