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00:02, 6 июня 2025Россия

Рядом с российским аэропортом произошел сильный взрыв

Mash: Рядом с аэропортом Брянска произошел сильный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: Telegram-канал Mash

Рядом с аэропортом Брянска произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, взрыв связан с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Также очевидцы сообщают о пожаре.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Дроны залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен тем, что атака украинских беспилотников на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс. Отмечается, что глава Белого дома хочет, чтобы боевые действия на Украине остановились, и расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой.

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