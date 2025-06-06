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16:23, 6 июня 2025Мир

Трамп назвал Маска беднягой с проблемами

Трамп: Маск — бедняга, у которого есть проблемы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский миллиардер и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск — бедняга, у которого есть проблемы. Слова американского лидера передает CNN.

«Я даже не думаю об Илоне. У него проблемы. Бедняга, у него проблемы», — отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, в течение ближайшего времени он не планирует общаться с американским предпринимателем. При этом Трамп добавил, что желает ему всего наилучшего.

Ранее американский лидер заявил, что Маск потерял рассудок.

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