Трамп усомнился в рассудке Маска

ABC: Трамп заявил, что Маск потерял рассудок

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский миллиардер и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск потерял рассудок. Хозяина Белого дома цитирует телеканал ABC.

«Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?» — переспросил Трамп журналистов, напомнивших о запланированном телефонном разговоре с предпринимателем в пятницу, 6 июня.

Американский лидер добавил, что ему «не особенно интересно разговаривать с ним прямо сейчас».

Конфликт Трампа с Маском случился в связи с разногласиями вокруг законопроекта по сокращению федеральных расходов, который глава государства называл «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Также бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения бюджетного дефицита на четыре триллиона долларов.