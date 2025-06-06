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15:40, 6 июня 2025Мир

Трамп усомнился в рассудке Маска

ABC: Трамп заявил, что Маск потерял рассудок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский миллиардер и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск потерял рассудок. Хозяина Белого дома цитирует телеканал ABC.

«Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?» — переспросил Трамп журналистов, напомнивших о запланированном телефонном разговоре с предпринимателем в пятницу, 6 июня.

Американский лидер добавил, что ему «не особенно интересно разговаривать с ним прямо сейчас».

Конфликт Трампа с Маском случился в связи с разногласиями вокруг законопроекта по сокращению федеральных расходов, который глава государства называл «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Также бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения бюджетного дефицита на четыре триллиона долларов.

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